Prende forma la ciclovia delle pianure | proseguono i lavori tra Udine e Campoformido

Da udinetoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso i lavori per la realizzazione della ciclovia che collegherà i comuni di Udine e Campoformido. Il progetto prevede la costruzione di un percorso ciclabile intercomunale che si inserisce nel piano di sviluppo della mobilità sostenibile della zona. L'intervento è promosso dall'amministrazione comunale e riguarda la sistemazione di tratti stradali e la posa di infrastrutture dedicate alle biciclette. I lavori sono attualmente in fase di avanzamento e si concentrano sulla tratta tra le due località.

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Proseguono i lavori per il nuovo percorso ciclabile intercomunale Udine–Campoformido, avviato dal Comune di Udine e destinato a diventare un tassello strategico della mobilità sostenibile locale. L'opera rientra nella ciclovia regionale FVG 4, l'itinerario che a regime collegherà Sacile e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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