In bici sicuri tra Udine Campoformido e Pasian | al via il cantiere della svolta

È iniziato il cantiere di una nuova pista ciclabile che collegherà Udine, Campoformido e Pasian, rappresentando un intervento di alta ingegneria volto a migliorare le connessioni tra i tre territori. L’opera mira a risolvere una problematica infrastrutturale di lunga data, offrendo un percorso più sicuro e praticabile per i ciclisti. L’intervento riguarda un tratto di strada che, fino a ora, ha rappresentato una criticità per la mobilità locale.