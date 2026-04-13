In bici sicuri tra Udine Campoformido e Pasian | al via il cantiere della svolta
È iniziato il cantiere di una nuova pista ciclabile che collegherà Udine, Campoformido e Pasian, rappresentando un intervento di alta ingegneria volto a migliorare le connessioni tra i tre territori. L’opera mira a risolvere una problematica infrastrutturale di lunga data, offrendo un percorso più sicuro e praticabile per i ciclisti. L’intervento riguarda un tratto di strada che, fino a ora, ha rappresentato una criticità per la mobilità locale.
Non è solo una pista ciclabile, ma un’opera di alta ingegneria che punta a sanare una storica frattura infrastrutturale. Con la consegna dei lavori del primo lotto funzionale, avvenuta nella giornata di oggi, prende ufficialmente il via la realizzazione dell’ingresso occidentale della FVG4, la.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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