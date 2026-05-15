Prende a pugni la compagna e prova ad accoltellarla ma viene bloccato dal figlio nel Pavese | 54enne arrestato

Un uomo di 54 anni è stato arrestato nel Pavese con l'accusa di aver aggredito la compagna, colpendola con un pugno e tentando di accoltellarla. L’episodio si è verificato in un’abitazione, dove il figlio della coppia è intervenuto per bloccare l’uomo. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno portato a termine l’arresto. La donna ha riportato alcune ferite, mentre l’uomo è stato trasferito in caserma.

I carabinieri hanno arrestato un 54enne per maltrattamenti e lesioni ai danni della compagna convivente. L'uomo l'avrebbe colpita con una serie di pugni e avrebbe provato a ferirla con un coltello, ma è stato bloccato dal figlio maggiorenne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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