Premio Vergari La piazza apre alle feste

Domani si svolge di nuovo il tradizionale Premio Morbello Vergari, evento dedicato al poeta nato nella zona di Santa Caterina. La manifestazione si tiene nella piazza del paese e rappresenta un momento di celebrazione per la comunità locale. L’appuntamento è atteso dagli abitanti, che si preparano a partecipare alle attività previste. La giornata sarà dedicata a ricordare il poeta e a coinvolgere il pubblico nelle diverse iniziative culturali che si svolgeranno durante l’evento.

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