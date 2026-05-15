Premio Vergari La piazza apre alle feste
Domani si svolge di nuovo il tradizionale Premio Morbello Vergari, evento dedicato al poeta nato nella zona di Santa Caterina. La manifestazione si tiene nella piazza del paese e rappresenta un momento di celebrazione per la comunità locale. L’appuntamento è atteso dagli abitanti, che si preparano a partecipare alle attività previste. La giornata sarà dedicata a ricordare il poeta e a coinvolgere il pubblico nelle diverse iniziative culturali che si svolgeranno durante l’evento.
Torna domani il tradizionale appuntamento con il ’Premio Morbello Vergari’, la manifestazione dedicata al poeta maremmano originario di Santa Caterina. A partire dalle 15.30 la piazza del capoluogo si animerà con musica, canti popolari, poesia e colori, in una giornata all’insegna della tradizione e della convivialità. L’evento renderà omaggio a una delle figure più rappresentative della poesia popolare maremmana, coinvolgendo artisti, musicisti e gruppi folkloristici provenienti da diversi territori della provincia. Sul palco si alterneranno i "Briganti di Maremma", il "Coro degli Etruschi", le "Rose Selvatiche" di Tatti, i "Folkalbegna" e "La Monticellese" di Monticello Amiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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