Agostini e Caraffa lanciano la sfida a Vergari

Tre liste si sono candidate per le prossime elezioni comunali a Santa Vittoria in Matenano. La competizione si concentra tra i gruppi guidati da Agostini, Caraffa e Vergari. La presentazione delle liste è avvenuta nelle ultime settimane, confermando l’interesse di diversi schieramenti locali a partecipare alla tornata elettorale. La campagna elettorale è ora in corso, con i candidati impegnati a presentare le proprie proposte ai cittadini.

Come avevamo annunciato poche settimane fa sono tre le liste in lizza per rinnovare il Consiglio comunale di Santa Vittoria in Matenano. Il sindaco in carica Fabrizio Vergari, che ha già svolto due mantati si presenterà alla guida della lista civica ‘Futuro Matenano’. Uno degli sfidanti sarà Francesco Agostini, vice sindaco fino a qualche mese fa nell’attuale Amministrazione, che si è candidato alla guida della lista ‘Santa Vittoria Uniamoci. A chiudere il cerchio, la lista a trazione femminile ‘Radici e futuro. Santa Vittoria in Matenano’, nata in pochissimo tempo che ha rimescolato un po le carte, con la candidata sindaca Annamaria...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agostini e Caraffa lanciano la sfida a Vergari Notizie correlate Santa Vittoria: nasce Radici e Futuro, la sfida di Caraffa? Cosa sapere Annamaria Caraffa lancia la lista Radici e Futuro per le elezioni a Santa Vittoria. Agostini sfida la tecnologia: il talento conta più dell’elettronicaA Madrid, in vista della celebrazione dei Laureus World Sports Awards prevista per domani, lunedì 20 aprile, Giacomo Agostini ha offerto una...