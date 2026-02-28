Oggi apre il mega store con parco dove si potranno organizzare feste | ci sarà anche la mongolfiera

Da monzatoday.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi apre a Carate Brianza il nuovo mega store con parco, che include anche uno spazio dedicato alle feste e una mongolfiera. L’inaugurazione segna l’apertura dell’undicesimo Garden Center a marchio Viridea, situato lungo la Statale 36. L’evento attira l’attenzione di chi cerca un punto vendita che combina servizi per il tempo libero e il giardinaggio.

Dopo tanta attesa, oggi 28 febbraio l'undicesimo Garden Center a marchio Viridea aprirà a Carate Brianza, a margine della Statale 36.Migliaia di metri dedicati a vendita e svagoIl nuovo mega store dell'azienda - l'undicesimo in Italia e il primo in Brianza - ha una superficie di vendita di 7mila. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Vi portiamo (in anteprima) nel grande store con il parco e il laghetto dove si possono organizzare le feste

Il colosso del mobile oggi apre in Brianza un mega store (di vetro) di oltre 1.000 mqNuovo punto vendita in Brianza per ArredissimA, importante holding veneta dell'arredamento.

Contenuti e approfondimenti su Oggi apre.

Discussioni sull' argomento Oggi apre il mega store (con parco) dove si potranno organizzare feste: ci sarà anche la mongolfiera; Rigenerazione urbana e partecipazione: Venaria Reale premiata per Mini Mega Spazio, esempio di città resiliente; Windows 11: mega aggiornamento con emoji, taskbar e altro; Marathon: il nuovo extraction shooter di Bungie apre le porte al pubblico con il Server Slam.

Oggi apre il mega store (con parco) dove si potranno organizzare feste: ci sarà anche la mongolfieraIl nuovo mega store dell'azienda - l'undicesimo in Italia e il primo in Brianza - ha una superficie di vendita di 7mila metri quadri dove saranno presenti articoli per giardinaggio, per la casa, il ... monzatoday.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.