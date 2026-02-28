Oggi apre il mega store con parco dove si potranno organizzare feste | ci sarà anche la mongolfiera

Oggi apre a Carate Brianza il nuovo mega store con parco, che include anche uno spazio dedicato alle feste e una mongolfiera. L’inaugurazione segna l’apertura dell’undicesimo Garden Center a marchio Viridea, situato lungo la Statale 36. L’evento attira l’attenzione di chi cerca un punto vendita che combina servizi per il tempo libero e il giardinaggio.

Leggi anche: Vi portiamo (in anteprima) nel grande store con il parco e il laghetto dove si possono organizzare le feste

Il colosso del mobile oggi apre in Brianza un mega store (di vetro) di oltre 1.000 mqNuovo punto vendita in Brianza per ArredissimA, importante holding veneta dell'arredamento.

