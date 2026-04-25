Lettura Gran finale del Premio Bancarellino

Il Premio Bancarellino, giunto alla sua 69ª edizione, mantiene la sua rilevanza nel panorama della letteratura per ragazzi. Quest’anno, il premio è stato assegnato attraverso il Progetto Lettura, che ha coinvolto più di 100 scuole medie italiane. Le scuole hanno selezionato una cinquina di libri finalisti, aprendo così il percorso verso il riconoscimento finale. Il premio si conferma come un punto di riferimento per i giovani lettori e le scuole.

Nonostante 69 anni di storia il premio riservato alla letteratura per ragazzi continua a essere una bussola per il baby lettore attraverso il Progetto Lettura col quale gli alunni di oltre 100 scuole medie italiane hanno selezionato la cinquina finalista. I libri finalisti in gara sono ’L’estate del mio primo bacio (forse)’ di Teo Benedetti (Camelozampa), ’Io so tutto di te’ di Chiara Cacco (Gallucci Editore), ’Game of destiny. La landa dell’eterno’ di Luca Centi (Giunti Editore), ’La promessa del samurai’ di Daniela Palumbo (Paoline Edizioni), ’Alle medie senza cellulare’ di Annalisa Strada (Il Battello a Vapore). Ad ogni scuola è stata inviata una serie di venti volumi selezionati dalla Fondazione Città del Libro di Pontremoli che, in collaborazione con l’Unione Librai Pontremolesi e delle Bancarelle, organizza la manifestazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lettura Gran finale del Premio Bancarellino Notizie correlate Leggi anche: Lunedì gran finale del premio ’Alberto Sordi’ Attorno al Gran Premio Gran Premio di Bari 2026ATTORNO AL GRAN PREMIO DI BARI: Tutti gli eventi collaterali 23-26 Aprile Dal 23 al 26 aprile in occasione del Gran Premio di Bari la città ospita un... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Lettura Gran finale del Premio Bancarellino; Il gran finale de La città dei giovani lettori, sabato 18 aprile a Villa Bardini una giornata di festa aperta a tutti tra storie, musica e illustrazioni; Si è chiusa l’ultima rappresentazione della rassegna teatrale per famiglie Grandi e piccoli sogni; Giovedì 23 aprile il gran finale del campionato Under 12 femminile OPES. Lettura Gran finale del Premio BancarellinoPontremoli, conto alla rovescia per la premiazione che si svolgerà il 22 maggio in piazza della Repubblica. Ecco i titoli in lizza ... lanazione.it Grande partecipazione nella sala lettura della biblioteca per la presentazione del libro “Io Credo. Dialogo tra un’atea e un prete”, a cura di Marinella Chirico. L’incontro ha visto una presenza numerosa e attenta, segno del grande interesse suscitato dai te - facebook.com facebook "Da un'altra nube sbucò il gran Lope poeta insigne che, in versi e in prosa, nessuno supera e nemmeno uguaglia". Oggi nel 1616 moriva lo scrittore e militare #MiguelDeCervantes. #WorldBookDay #WorldBookDay2026 #GiornataMondialeDelLibro. #23aprile x.com