A Torino la Fiera Universitaria Internazionale | 49 Atenei da tutto il mondo incontrano gli studenti

Domani a Torino si svolge la Fiera Universitaria Internazionale, un evento gratuito dedicato agli studenti che desiderano conoscere i diversi percorsi accademici offerti da 49 atenei provenienti da vari paesi. L’iniziativa mira a fornire informazioni e supporto nella scelta universitaria, coinvolgendo istituzioni provenienti da tutto il mondo e offrendo agli studenti un’occasione di orientamento e confronto.

L’evento gratuito dedicato agli studenti per orientarli ai migliori percorsi accademici globali Si terrà domani, 7 marzo, la nuova edizione della Fiera Universitaria Internazionale, evento gratuito di orientamento che riunisce 49 atenei provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 16 presso il nuovo campus della ESCP Business School, in via Andrea Doria 27 a Torino, offrendo agli studenti l’opportunità di conoscere corsi di laurea, master e borse di studio. Le università partecipanti provengono da 12 Paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Francia, Svezia, Svizzera, Spagna, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Italia. 🔗 Leggi su Newsagent.it

