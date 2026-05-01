Il primo maggio si apre con una preghiera dedicata al Sacro Cuore di Gesù, che invita a affidare a questa figura le speranze, il lavoro e le azioni di ognuno. La celebrazione sottolinea l’importanza di iniziare il mese con una richiesta di misericordia e protezione, lasciando spazio a un momento di riflessione e spiritualità condivisa. La preghiera si svolge al mattino, segnando l’avvio di maggio con un gesto di fede.

Inizia il mese di maggio: affidiamo al Cuore di Gesù le nostre speranze, il nostro lavoro e ogni nostra azione, perché siano guidati dalla Sua infinita misericordia. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. In questo primo mattino di maggio, alziamo lo sguardo al cielo e chiediamo a Gesù di essere accompagnati in ogni istante dal Suo Sacro Cuore. Iniziamo questo mese carichi di fiducia, certi che ogni nostra fatica e ogni nostra gioia troveranno dimora nel Suo amore che non conosce confini.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 1 Maggio: inizia il mese con il Sacro Cuore di Gesù

A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook

Notizie correlate

Preghiera del mattino, 20 Marzo 2026: invocazione potente al Sacro Cuore di Gesù“Voglio stare con Te”: apri il tuo spirito alla Grazia del Signore con questa preghiera del mattino.

Preghiera del mattino, 3 Aprile 2026: ai piedi della Croce, ringraziamo GesùIn questo Venerdì Santo sostiamo in silenzio ai piedi della Croce, memoria del sacrificio estremo di Gesù.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Dal 1 al 3 maggio 2026 la 48 Convocazione nazionale del RnS alla Fiera di Rimini sul tema Pace a voi! (Gv 20,21); L’Angolo della Preghiera — IV Domenica di Pasqua — 26 aprile 2026; Un anno senza Papa Francesco, il pastore del popolo dolente; A Saluzzo arrivano le reliquie di Santa Bernadette Soubirous, la pastorella di Lourdes a cui apparve la Madonna.

Preghiera del mattino, 1 Maggio: inizia il mese con il Sacro Cuore di GesùOggi, primo venerdì del mese, ci consacriamo al Sacro Cuore di Gesù per ricevere pace, protezione e amore infinito. lalucedimaria.it

La preghiera del mattinoRassegna ragionata dal web a cura di Tempi. La lettura dei giornali, diceva Hegel, è la preghiera che un vero laico recita al mattino. tempi.it

Tele Dehon. . Nel video per le intenzioni di preghiera di maggio, Papa Leone XIV affronta il tema della "alimentazione per tutti" puntualizzando che molto cibo viene ancora sprecato. l'invito del Pontefice è ad abbandonare la “logica del consumo egoista” prefe - facebook.com facebook