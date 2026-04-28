Giovedì 30 aprile il portale dell’Agenzia delle Entrate sarà aperto alla consultazione della dichiarazione precompilata. A partire da questa data sarà possibile verificare le spese già inserite dal fisco, tra cui acquisti di farmaci e detrazioni per i bonus casa. L’accesso consentirà agli utenti di visualizzare i dati caricati dall’Agenzia, offrendo un’anteprima delle informazioni fiscali prima di inviare la dichiarazione.

T utto avrà inizio nel pomeriggio di giovedì 30 aprile: è questa la data in cui i l portale dell’Agenzia delle Entrate dedicato al “730 precompilato”, aprirà le sue porte digitali. In questa prima finestra, il documento sarà disponibile esclusivamente in modalità di consultazione, senza la possibilità di fare modifiche. Si tratta più che altro di una sorta di “anteprima fiscale”, pensata per permettere ai contribuenti di prendere visione dei dati già inseriti dall’amministrazione finanziaria, quindi le informazioni sulle entrate e sulle spese sostenute durante l’anno precedente. L’Istat fotografa un’Italia con più poveri e più donne disoccupate X Guida pratica al nuovo 730 precompilato.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il portale dell’Agenzia delle Entrate permetterà la consultazione della precompilata da giovedì. Dai farmaci ai bonus casa, è il momento di scoprire quali spese il fisco ha già memorizzato per noi

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