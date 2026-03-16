Va in arresto cardiaco mentre passeggia sul lungomare donna salvata dai soccorritori

Durante una passeggiata sul lungomare, una donna ha accusato un malore che l'ha portata a un arresto cardiaco. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, utilizzando un defibrillatore e un dispositivo di massaggio automatico per rianimarla. L'intervento tempestivo ha permesso di stabilizzare le sue condizioni e di portarla in ospedale.

Protagonista una 70enne. Alcune persone presenti sul posto iniziano il massaggio cardiaco, poi l'intervento del medico e del soccorritore del 118 e dell'ambulanza della Life con defibrillatore e massaggiatore automatico Accusa un malore mentre passeggia e va in arresto cardiaco, ma viene salvata dai soccorritori, grazie all'utilizzo del defibrillatore e del massaggiatore automatico. Protagonista dell'episodio è una donna di 70 anni. L'episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 16 marzo, sul lungomare Sud. Secondo le prime informazioni, la donna era all'altezza del lido 186 quando si è improvvisamente accasciata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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