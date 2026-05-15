A Prato, un rappresentante delle istituzioni ha illustrato un piano che mira a intervenire sull'emergenza abitativa e sulla sicurezza sociale. Il progetto prevede interventi specifici per affrontare gli affitti elevati, con dettagli sulle modalità di sostegno alle famiglie in difficoltà. Contestualmente, sono state annunciate misure volte a contrastare il bullismo nelle scuole, con iniziative mirate a promuovere un ambiente più sicuro e inclusivo. Le proposte saranno discusse in un aggiornamento pubblico nelle prossime settimane.

? Punti chiave Come intende risolvere l'emergenza degli affitti proibitivi a Prato?. Quali misure concrete propone Belgiorno per contrastare il bullismo scolastico?. Perché il candidato ha scelto di confrontarsi con il Vescovo?. Come verranno recuperati gli immobili abbandonati per l'edilizia popolare?.? In Breve Partecipazione alla riunione di Carmela Campanile e Barbara Fantacci con il vescovo Nerbini.. Proposta di piano straordinario per housing sociale e recupero immobili inutilizzati a Prato.. Protocolli obbligatori contro il bullismo con formazione specifica per docenti e operatori scolastici.. Interventi psicologici nelle scuole per contrastare la violenza tra gli adolescenti pratesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, Belgiorno dal Vescovo: piano per case e sicurezza sociale

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