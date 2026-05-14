A Prato, si discute di inclusione e scuola con una proposta per introdurre la lingua dei segni italiana (LIS) nei percorsi educativi. Nel frattempo, alcuni residenti di via Montalese stanno manifestando contro l’installazione di un’antenna 5G, chiedendo chiarimenti e soluzioni. Questi temi coinvolgono il dibattito pubblico locale, portando all’attenzione questioni di accesso all’istruzione e di impatto ambientale delle nuove tecnologie.

? Punti chiave Come cambierebbe la scuola con l'insegnamento della lingua LIS?. Perché i residenti di via Montalese protestano contro l'antenna 5G?. Cosa prevede il piano per la sicurezza privata a Prato?. Come influirà la nuova gestione dei terreni sulla viabilità locale?.? In Breve Gakie Gori e Rossella Risaliti accompagnano Belgiorno nei vari incontri tra le Badie e Paperino.. Proposta di insegnamento LIS nelle classi per supportare studenti sordi e alunni stranieri.. Manifestazione in via Montalese contro l'installazione di un'antenna 5G per i residenti.. Piano per creare un Gruppo di Vigilanza Privata coordinato con le forze di polizia.. Martedì 12 maggio 2026, Claudio Belgiorno ha affrontato una maratona di incontri tra le strade di Prato e i quartieri periferici, partendo dalle Badie per arrivare fino alla frazione di Paperino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belgiorno a Prato: focus su inclusione e scuola con la proposta LIS

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