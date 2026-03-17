Prato | 3,2 milioni per case strade e sicurezza

Il Comune di Prato ha approvato oggi, 17 marzo 2026, una variazione di bilancio che prevede l'impegno di oltre 3,2 milioni di euro destinati a interventi su alloggi pubblici, strade e impianti sportivi. La somma è stata assegnata a lavori immediatamente necessari per migliorare le condizioni dell'edilizia pubblica, le infrastrutture stradali e la sicurezza degli spazi sportivi della città.

Il Comune di Prato ha approvato oggi, 17 marzo 2026, una prima variazione di bilancio che impegna oltre tre milioni e duecentomila euro per interventi urgenti su alloggi pubblici, infrastrutture stradali e sicurezza degli impianti sportivi. Questi fondi coprono dalla manutenzione straordinaria delle abitazioni Erp alla riqualificazione dei ponti e passerelle, fino all’acquisto di nuovi mezzi per la polizia locale e al potenziamento della videosorveglianza cittadina. L’impegno economico si concentra su tre assi portanti: il sociale con il ripristino di strutture abitative danneggiate, le infrastrutture viarie per garantire la mobilità e la sicurezza stradale, e lo sport con misure antincendio per gli impianti cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato: 3,2 milioni per case, strade e sicurezza Articoli correlati 5,8 milioni dalle multe: sicurezza e strade al centroLa Giunta comunale ha approvato il rendiconto del 2025, destinando 5,8 milioni di euro provenienti dalle sanzioni stradali al potenziamento della... Meloni torna a Niscemi: “Mercoledì il decreto, 150 milioni per case, indennizzi e messa in sicurezza”(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni è tornata oggi, lunedì 16 febbraio, in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a... Tokió – egy város, ami olyan, mintha egy másik bolygón lenne Una raccolta di contenuti su Prato 3 2 milioni per case strade e... Discussioni sull' argomento L’editoriale del direttore Marco Pirola: Il green che espropria. Non per l’autostrada, ma per la fantasia; Emergenza scuola a Prato, la petizione raggiunge 2.300 firme: Serve un piano straordinario; Sospetta evasione fiscale per milioni di euro, confiscati i beni; Superenalotto, in Toscana centrati quattro 5 da 90mila euro. Sale a 1,2 milioni stanziamento per il distretto tessile PratoSalgono a 1,2 milioni, rispetto ai 500mila euro inizialmente preventivati, le risorse residue dei bandi dei 10 milioni di euro per il tessile pratese assegnati dallo Stato nel 2022. La cifra, che ... ansa.it Sulla #A11 per incidente 1 km di coda in entrambe le direzioni tra Prato ovest e Pistoia #viabiliTOS x.com Un milione di euro per poter finanziare l’innevamento artificiale al Prato della Cipolla a Santo Stefano d’Aveto - facebook.com facebook