Prato archiviata l' inchiesta sul carcere
Il Gip del Tribunale di Prato ha deciso di archiviare l’indagine avviata nel luglio 2024 riguardante il carcere della Dogaia. La richiesta di archiviazione è arrivata dalla Procura della Repubblica, che ha concluso le verifiche senza procedere con ulteriori accertamenti o imputazioni. La decisione mette fine alle indagini precedentemente avviate per approfondire eventuali irregolarità o comportamenti illeciti legati alla struttura carceraria. La vicenda si conclude così senza ulteriori sviluppi giudiziari.
Il gip del Tribunale di Prato, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto l’archiviazione dell’indagine avviata nel luglio 2024 sul carcere della Dogaia. È stata inoltre disposta la restituzione di tutto il materiale sequestrato. Lo rende noto il Sappe, il sindacato autonomo della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Telegiornale della sera del 04/03/26
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