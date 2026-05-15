Prato archiviata l' inchiesta sul carcere

Il Gip del Tribunale di Prato ha deciso di archiviare l’indagine avviata nel luglio 2024 riguardante il carcere della Dogaia. La richiesta di archiviazione è arrivata dalla Procura della Repubblica, che ha concluso le verifiche senza procedere con ulteriori accertamenti o imputazioni. La decisione mette fine alle indagini precedentemente avviate per approfondire eventuali irregolarità o comportamenti illeciti legati alla struttura carceraria. La vicenda si conclude così senza ulteriori sviluppi giudiziari.

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