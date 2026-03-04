Prato archiviata l’inchiesta su Belgiorno Fratelli d’Italia sui presunti rimborsi illeciti

A Prato, l’inchiesta riguardante un esponente di Fratelli d’Italia e presunti rimborsi illeciti è stata archiviata. La Procura e il Giudice per le indagini preliminari hanno concluso che si trattava di un equivoco, riconoscendolo ufficialmente. La vicenda si è chiusa senza ulteriori sviluppi giudiziari, portando alla definitiva chiusura delle indagini.

È stato "tutto un equivoco", riconosciuto infine anche dalla Procura della Repubblica e dal Giudice per le indagini preliminari. Ma è stato, allo stesso tempo, il risultato di un mirato "fuoco amico" che spinge oggi Claudio Belgiorno, ex enfant prodige di Fratelli d'Italia, a riprendere presto la sua carriera politica, forse già con le comunali di maggio e probabilmente dal lato di Vannacci. Si chiude con queste due chiavi di lettura l'inchiesta sui presunti rimborsi illeciti percepiti da Belgiorno, ex capogruppo di Fdi a Prato; una vicenda giudiziaria scaturita dopo un nostro articolo su rimborsi che apparivano alquanto strani, pubblicato il 30 giugno 2024, che il Comune inviò poi di sua iniziativa alla Procura per gli approfondimenti del caso.