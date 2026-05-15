Pramac costretta a scegliere | ripeteranno la mossa di Jack Miller dopo il Catalonia?
Dopo l’incidente avvenuto durante il Gran Premio di Catalogna, la scuderia Pramac si trova di fronte a una decisione difficile. La squadra dovrà confermare se ripeterà la stessa strategia adottata con il pilota coinvolto nell’incidente oppure se apporterà modifiche. La questione riguarda le scelte tecniche e di gestione durante la gara, in un momento in cui le dinamiche tra i vari piloti si stanno evolvendo. La decisione sarà comunicata nelle prossime settimane.
"> ## La situazione incerta di Jack Miller in Pramac Il futuro di Jack Miller con il team Pramac è diventato sempre più incerto, a causa di una clausola nel contratto di Izan Guevara che potrebbe portare a un cambiamento significativo. Questa clausola consente a Guevara di unirsi al team se dovesse ottenere determinati risultati nel weekend di gara, costringendo Pramac a promuoverlo direttamente dalla Moto2. Miller e Pramac hanno stretto un legame duraturo nel corso degli anni, ma ci sono segnali che indicano una possibile separazione. Internamente, il team sembra avere dubbi sulla capacità di Miller di competere a questo livello per un altro biennio, spingendo gradualmente l’australiano verso l’uscita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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