Pramac costretta a scegliere | ripeteranno la mossa di Jack Miller dopo il Catalonia?

Dopo l’incidente avvenuto durante il Gran Premio di Catalogna, la scuderia Pramac si trova di fronte a una decisione difficile. La squadra dovrà confermare se ripeterà la stessa strategia adottata con il pilota coinvolto nell’incidente oppure se apporterà modifiche. La questione riguarda le scelte tecniche e di gestione durante la gara, in un momento in cui le dinamiche tra i vari piloti si stanno evolvendo. La decisione sarà comunicata nelle prossime settimane.

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