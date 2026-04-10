Jack Miller ha confermato la sua intenzione di rimanere nel team Pramac per la prossima stagione, mentre Toprak Razgatlioglu dovrebbe approdare in Yamaha nel 2027. La situazione contrattuale dei due piloti è stata aggiornata, con Miller che continuerà con il team attuale e Razgatlioglu che si trasferirà in una nuova squadra tra due anni. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata riguardo ai dettagli delle rispettive collaborazioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Razgatlioglu ha appena iniziato la sua carriera in MotoGP con Pramac, sotto un accordo di fabbrica con Yamaha. Nonostante il suo ingresso recente, si parla già di un possibile trasferimento, specialmente in vista del previsto passaggio di Fabio Quartararo a Honda e delle difficoltà che Rins sta affrontando nella stagione 2026. Le voci riguardo a Quartararo sono aumentate, in gran parte alimentate dalle sue frustrazioni riguardo ai progressi nello sviluppo di Yamaha. In risposta a tali preoccupazioni, Yamaha ha reagito rapidamente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jack Miller pronto a rimanere con Pramac, Toprak Razgatl?o?lu atteso in Yamaha nel 2027.

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Jack Miller frustrato da una Yamaha lenta dappertutto; ma ci sono possibilità di miglioramento in futuro #MotoGP x.com

#MotoGP | Dopo un GP degli Stati Uniti deludente per la Yamaha, Jack Miller si aspetta miglioramenti al forcellone, al telaio e, naturalmente, al motore V4, ma ritiene che sarebbe "ingenuo" sperare che la moto giapponese sia subito competitiva. - facebook.com facebook