Yamaha ha deciso di confermare Jack Miller, pilota attualmente in forza alla squadra, per la prossima stagione, nonostante l’arrivo di Izan Guevara proveniente da Pramac. La scelta si basa sulle performance recenti e sulla continuità che Miller può offrire alla squadra. Nel frattempo, si parla anche di un possibile inserimento di Toprak Razgatlioglu nel team nel 2027, ma al momento le decisioni ufficiali riguardano il mantenimento di Miller.

"> Perché Yamaha Dovrebbe Puntare su Toprak Razgatlioglu e Jack Miller nel 2027. Yamaha ha l’opportunità di creare una formazione ideale per il MotoGP 2027, con l’inserimento di Toprak Razgatlioglu nel team ufficiale e un possibile ritorno di Jack Miller, mentre Izan Guevara sembra pronto a unirsi al team Pramac. Il mercato dei piloti di quest’anno è stato frenetico, e ben 19 dei 22 piloti hanno contratti in scadenza, tra cui tre membri del team Yamaha: Fabio Quartararo, Alex Rins e Miller, attualmente in Pramac. Tra tutti, Razgatlioglu è l’unico con un contratto che si estende oltre il 2026, avendo firmato un accordo biennale al termine della sua esperienza nelle World Superbikes. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Yamaha: perché mantenere Jack Miller con Izan Guevara in arrivo da Pramac.

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Temi più discussi: Guevara porta Pramac sul podio di Austin in Moto2, Razgatlioglu primo punto in MotoGP; MotoGP | Miller: Mi sono sentito come un agnello che viene condotto al macello; Jack Miller dichiara che la Yamaha è in crisi: siamo completamente bloccati nella battaglia di MotoGP.; Fabio Quartararo affronta una forte reazione per i commenti infantili sullo sviluppo della moto Yamaha.

MotoGP | Miller: Mi sono sentito come un agnello che viene condotto al macelloDopo un GP degli Stati Uniti deludente per la Yamaha, Jack Miller si aspetta miglioramenti al forcellone, al telaio e, naturalmente, al motore V4, ma ritiene che sarebbe ingenuo sperare che la moto ... msn.com

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Jack Miller frustrato da una Yamaha lenta dappertutto; ma ci sono possibilità di miglioramento in futuro #MotoGP x.com

Quella di oggi sarà la Gara n.200 di Jack Miller in Classe MotoGP. Il Team Pramac ha pensato di festeggiare questo traguardo per l’australiano con una torta, portata da Gino Borsoi. #MemasGP #BrazilianGP #MotoGP #Yamaha #PramacRacing #JackMiller - facebook.com facebook