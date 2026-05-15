Una squadra di powerlifting si è distinta in una competizione nazionale svoltasi a Rieti, ottenendo sei medaglie. La gara ha visto la partecipazione di dieci atlete che hanno portato a casa i premi, superando le altre sette società presenti durante le tre prove. La competizione ha coinvolto diverse squadre provenienti da varie regioni, con le atlete che si sono sfidate in diverse categorie di peso e di età. La squadra locale ha conquistato il maggior numero di riconoscimenti tra le partecipanti.

? Domande chiave Chi sono le dieci atlete che hanno conquistato il titolo nazionale?. Come hanno superato le altre sette società durante le tre prove?. Quale metodo di allenamento ha permesso di dominare lo squat e la panca?. Perché il powerlifting sta diventando fondamentale per la salute della terza età?.? In Breve Le dieci atlete sono state guidate tecnicamente dall'allenatore nazionale Silvio Crisafi.. Il campionato si è svolto a Rieti nelle giornate dal 1 al 3 maggio.. Il successo locale coinvolge il delegato regionale della Federazione Italiana Pesistica Marco Giovannini.. La disciplina attira migliaia di tesserati tra professionisti e utenti della terza età. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Powerlifting: la Mygym Todi trionfa a Rieti con 6 medaglie

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