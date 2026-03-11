Ancona | Atletica Pistoia trionfa con 21 medaglie e

Ad Ancona si sono svolti i Campionati Italiani di atletica master indoor, conclusi con un record per l’Atletica Pistoia. La squadra ha conquistato un totale di 21 medaglie, dimostrando una forte presenza nella competizione. La manifestazione ha visto protagonisti atleti di diverse categorie che si sono sfidati sui vari campi della città.

I Campionati Italiani di atletica master indoor si sono conclusi ad Ancona con un risultato da record per l’Atletica Pistoia, che ha raccolto 21 medaglie in totale. La squadra pistoiese ha dominato la competizione nazionale portando a casa 11 ori, 4 argenti e 6 bronzi, confermandosi come una delle realtà più solide del panorama sportivo italiano. La prestazione non è stata casuale ma il frutto di un lavoro costante, evidenziato dalle prestazioni eccezionali di atleti come Remo Marchioni, presidente della società e atleta attivo nella categoria SM90. A distanza di un solo mese dai primati mondiali ottenuti a Padova nelle staffette, il novantenne ha ripetuto l’impresa salendo sul primo gradino del podio nei 60 metri, nei 200 metri e nei 400 metri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona: Atletica Pistoia trionfa con 21 medaglie e Articoli correlati Medaglie e record per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting Nazionale di AnconaArezzo, 12 gennaio 2026 – Medaglie e record per l’Alga Atletica Arezzo nella prima tappa del Meeting Nazionale Indoor di Ancona. Medaglie e record per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting Nazionale Indoor di AnconaConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Altri aggiornamenti su Atletica Pistoia Argomenti discussi: La Pistoiese vince anche ad Ancona e conquista la Coppa Italia. Atletica leggera, ad Ancona un'edizione da record dei Tricolori Master indoor. 84 medaglie per le MarcheUn’edizione da record per i risultati, oltre che la più partecipata di sempre con più di 1600 iscritti e circa 3300 atleti-gara. Il bilancio dei Campionati italiani master indoor e invernali di lanci ... picenotime.it Atletica leggera, tanti risultati di rilievo nell'ultima giornata degli Assoluti indoor ad AnconaSpettacolo ad Ancona nella giornata conclusiva dei Campionati Italiani Assoluti indoor. Al PalaCasali è sul podio Destiny Omodia nei 400 metri, di fronte al suo pubblico e alla prima finale della carr ... picenotime.it