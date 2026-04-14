Danza a Loano | la Dap Ballet trionfa con 13 medaglie al FIL 2026

Lo scorso fine settimana, il Palazzetto dello Sport di Loano ha accolto il Festival Internazionale Live 2026, una competizione dedicata ai giovani talenti della danza e del canto. La Dap Ballet SSD di Vallecrosia si è distinta ottenendo un totale di 13 medaglie, conquistando il risultato più prestigioso tra le partecipanti. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani artisti provenienti da diverse nazioni.

Il Palazzetto dello Sport di Loano ha ospitato lo scorso fine settimana il Festival Internazionale Live 2026, una competizione dedicata ai giovani talenti della danza e del canto, che ha il trionfo assoluto della Dap Ballet SSD di Vallecrosia. La scuola guidata dalla maestra Cristina Valente ha registrato un bilancio straordinario, portando a casa tredici medaglie in corrispondenza delle tredici coreografie presentate. L’infodemia di medaglie: i risultati della Dap Ballet al FIL. La competizione ha offerta diversi momenti di gloria per le atlete di Vallecrosia, con una distribuzione di premi che spazia dall’oro all’argento fino al bronzo. Nel settore degli assoli, Cloé Ciarapica si è imposta nella categoria Modern Junior, mentre Lara Angelica Calimera ha ottenuto la prima posizione nell’assolo contemporaneo junior.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Danza a Loano: la Dap Ballet trionfa con 13 medaglie al FIL 2026 Pietrasanta 2026: il Dap Festival celebra 10 anni tra danza e sculturaDal 27 giugno all’11 luglio torna il Dap Festival a Pietrasanta: 14 spettacoli internazionali e danza immersiva al Museo Mitoraj per il decennale. Al TeatroTeam arriva il Ballet Stars Gala – Omaggio alla Danza ClassicaIl Gala vuole offrire al pubblico un’occasione unica per poter ammirare dal vivo i protagonisti della danza internazionale e fa tappa a: Il programma...