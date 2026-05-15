Potenza via al piano Bucaletto | addio definitivo ai prefabbricati
A Potenza è stato avviato il piano di rimozione dei prefabbricati nella zona di Bucaletto. La procedura prevede la demolizione definitiva delle strutture temporanee presenti sul territorio. Restano da definire i dettagli riguardanti la copertura delle spese residue e le risorse economiche necessarie per completare l’intervento. Sono stati introdotti nuovi strumenti e metodi per favorire il recupero delle aree degradate e per garantire la sicurezza e la riqualificazione dell’intera zona.
? Domande chiave Come verranno garantiti i fondi per coprire il fabbisogno residuo?. Quali nuovi strumenti permetteranno di svuotare definitivamente le zone degradate?. Chi monitorerà che i cantieri non si fermino per la burocrazia?. Come influirà il Piano Casa nazionale sulla velocità delle assegnazioni?.? In Breve Piano basato sulla Legge Regionale numero 23 del 2025 per la mobilità abitativa.. Bando comunale dell'11 febbraio 2026 per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata.. Sinergia con il Piano Casa approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2026.. Coordinamento tra politiche abitative e sociali con fondi regionali, nazionali ed europei. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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