Potenza via al piano Bucaletto | addio definitivo ai prefabbricati

A Potenza è stato avviato il piano di rimozione dei prefabbricati nella zona di Bucaletto. La procedura prevede la demolizione definitiva delle strutture temporanee presenti sul territorio. Restano da definire i dettagli riguardanti la copertura delle spese residue e le risorse economiche necessarie per completare l’intervento. Sono stati introdotti nuovi strumenti e metodi per favorire il recupero delle aree degradate e per garantire la sicurezza e la riqualificazione dell’intera zona.

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