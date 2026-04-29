Pavoletti l’addio è scritto | operazione al ginocchio e stop definitivo

Il calciatore ha subito un intervento di artroscopia al ginocchio sinistro presso la Clinica Villa Stuart il 29 aprile 2026. La procedura è stata eseguita per motivi legati a un infortunio al ginocchio. Si prevede che questa operazione comporti uno stop definitivo per il calciatore, che dovrà seguire un periodo di riabilitazione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle tempistiche di recupero o sulle conseguenze a lungo termine.

?? Cosa sapere Pavoletti subisce artroscopia al ginocchio sinistro alla Clinica Villa Stuart il 29 aprile 2026. L'intervento chirurgico sancisce la fine della carriera agonistica del calciatore trentasetteenne. A Roma, presso la Clinica Villa Stuart, il professor Pier Paolo Mariani ha eseguito con successo l'intervento di artroscopia al ginocchio sinistro che sancisce la fine della stagione agonistica per Pavoletti oggi, 29 aprile 2026. L'operazione di pulizia articolare, avvenuta alla prese .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pavoletti, l’addio è scritto: operazione al ginocchio e stop definitivo Notizie correlate Leggi anche: Roma, Dybala sotto i ferri: operazione al ginocchio e addio vicino Trump mette in ginocchio l'Iran: "Stop all'ultimatum, vicini a un accordo di pace definitivo"Sull'orlo dell'Apocalisse, Donald Trump è a un passo dal raggiungere una vittoria totale sull'Iran. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cagliari in campo, personalizzato per Pavoletti e Mazzitelli; Futuro in bilico per sei rossoblù. L'Unione Sarda: Cinque partite per riconquistare il Cagliari. Pavoletti verso l'addio al calcio; Cagliari, lavori in corso verso l’Atalanta: Pavoletti e Mazzitelli a parte; Infortunio Pavoletti, l’attaccante lavora per il rientro! Le ultime in vista dell’Atalanta. Pavoletti operato al ginocchio: stagione finita e addio al calcio possibileL'attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti, ha subito oggi un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro presso la Clinica Villa Stuart di Roma. L'operazione, eseguita dal professor Pier Paolo ... it.blastingnews.com Pavoletti, il capitano del Cagliari operato al ginocchioIl Cagliari comunica l'intervento chirurgico in artroscopia per il bomber, che potrebbe concludere la sua carriera a fine anno. calciocasteddu.it #Cagliari, finisce la stagione di Leonardo Pavoletti: l'attaccante operato al ginocchio - facebook.com facebook . @CagliariCalcio, i convocati di Pisacane per l’ @Atalanta_BC: ancora out Pavoletti e Mazzitelli x.com