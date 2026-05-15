Potenza nuovo fondo da 10 mila euro per il microcredito sociale

A Potenza è stato istituito un nuovo fondo di 10 mila euro destinato al microcredito sociale. Le persone interessate possono richiedere finanziamenti per coprire spese mediche e scolastiche. È stato attivato uno sportello apposito per aiutare i richiedenti a evitare il rischio di usura. Le modalità di accesso e le procedure sono state rese note attraverso comunicazioni ufficiali, che chiariscono chi può presentare domanda e come funziona il supporto offerto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi può accedere ai finanziamenti per le spese mediche e scolastiche?. Come funziona lo sportello per evitare il rischio di usura?. Quali criteri utilizzerà la Fondazione per scegliere i beneficiari?. Perché questo fondo è fondamentale per la tenuta dei quartieri?.? In Breve Presentazione ufficiale il 20 maggio presso la Sala del Consiglio della Provincia di Potenza.. Partecipano il Presidente della Provincia Christian Giordano e il coordinatore Pietro Bianchi.. Finanziamenti fino a 10 mila euro per affitti, bollette e spese mediche urgenti.. Fondazione nata nel 2002 per contrastare l'usura e l'esclusione finanziaria nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza, nuovo fondo da 10 mila euro per il microcredito sociale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video KLAEBO è IRREALE! Tris d'ORO per il Norvegese | #MilanoCortina2026 Sullo stesso argomento Microcredito sociale, nuovo avviso pubblico da 900mila euroÈ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia un avviso pubblico destinato al finanziamento di progetti di microcredito sociale,... Microcredito sociale, dalla Regione 900mila euro per sostenere nuovi progettiLa Regione Puglia apre un nuovo avviso pubblico per sostenere progetti di microcredito sociale, destinando alla misura fondi per 900mila euro. A14, nuovo casello della Valpotenza, inizio dei lavori previsto nel 2027. Acquaroli: Il territorio tornerà a essere competitivoPOTENZA PICENA Nuovo casello autostradale Valpotenza sulla A14: si è svolto ieri mattina nel municipio di Potenza Picena un incontro tra il governatore Francesco Acquaroli, Autostrade per l’Italia con ... corriereadriatico.it