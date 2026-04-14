Microcredito sociale dalla Regione 900mila euro per sostenere nuovi progetti
La Regione Puglia ha annunciato l'apertura di un nuovo avviso pubblico dedicato al microcredito sociale, con un finanziamento complessivo di 900mila euro. La misura mira a sostenere progetti che favoriscano l'accesso al credito per soggetti in difficoltà, attraverso un coinvolgimento diretto di enti e organizzazioni del territorio. L'iniziativa si rivolge a chi desidera avviare attività o sostenere bisogni di natura sociale ed economica.
La Regione Puglia apre un nuovo avviso pubblico per sostenere progetti di microcredito sociale, destinando alla misura fondi per 900mila euro.Cosa prevede il bando e chi può accedereL’avviso - spiega la Regione in una nota - ha l’obiettivo di promuovere progetti di microcredito, educazione.🔗 Leggi su Baritoday.it
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