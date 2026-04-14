Microcredito sociale nuovo avviso pubblico da 900mila euro
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia un avviso pubblico che mette a disposizione 900 mila euro per finanziare progetti di microcredito sociale. La misura mira a sostenere iniziative di microfinanza rivolte a soggetti che necessitano di un sostegno economico. Le domande di partecipazione possono essere presentate secondo le modalità indicate nel bando, disponibile online. La scadenza per la presentazione delle richieste è stata comunicata nel documento ufficiale.
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia un avviso pubblico destinato al finanziamento di progetti di microcredito sociale, con una dotazione finanziaria pari a 900mila euro. L’avviso ha l’obiettivo di promuovere progetti di microcredito, educazione finanziaria ed.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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