Poste Italiane via ai lavori Polis nell' ufficio di Santa Paolina

Da avellinotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane ha avviato lavori di ammodernamento presso l’ufficio postale di Santa Paolina, nell’ambito del progetto Polis. Gli interventi mirano a migliorare i servizi e l’accoglienza per i clienti che si rivolgono allo sportello. L’obiettivo è rendere più efficiente l’erogazione di servizi e facilitare l’accesso ai cittadini. I lavori si inseriscono in un piano più ampio di aggiornamento delle strutture postali, volto a offrire un’esperienza più semplice e rapida agli utenti.

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Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Santa Paolina è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Colle Umberto, al via i lavori all’ufficio postale: spazi e servizi con il progetto Polis @valdotv

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