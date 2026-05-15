Poste Italiane via ai lavori Polis nell' ufficio di Santa Paolina

Poste Italiane ha avviato lavori di ammodernamento presso l’ufficio postale di Santa Paolina, nell’ambito del progetto Polis. Gli interventi mirano a migliorare i servizi e l’accoglienza per i clienti che si rivolgono allo sportello. L’obiettivo è rendere più efficiente l’erogazione di servizi e facilitare l’accesso ai cittadini. I lavori si inseriscono in un piano più ampio di aggiornamento delle strutture postali, volto a offrire un’esperienza più semplice e rapida agli utenti.

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Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Santa Paolina è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Colle Umberto, al via i lavori all’ufficio postale: spazi e servizi con il progetto Polis @valdotv Sullo stesso argomento Poste Italiane, via ai lavori Polis nell'ufficio postale di Sant’Angelo dei LombardiPoste Italiane comunica che l’ufficio postale di Sant’Angelo dei Lombardi è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità... Poste Italiane, avviati i lavori del progetto "Polis" nell'ufficio di VallesaccardaPresso l’ufficio postale di Vallesaccarda sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice... Poste Italiane, primo trimestre record: ricavi a 3,5 mld trainati dai servizi finanziari • Poste Italiane archivia il primo trimestre con risultati recordi: EBIT adjusted a 905 milioni (+14%), utile netto a 617 milioni e forte crescita in tutti i busine… x.com Sale Poste Italiane, Citi rivede le stime al 2028 e alza il target di prezzo(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Acquisti sul titolo di Poste Italiane a Piazza Affari che viaggia tra i migliori del listino, mentre il FTSE MIB è poco mosso. A fare da traino è un report di Citi che ... ilsole24ore.com Poste Italiane, al via il nuovo buono fruttifero 100 con tasso al 3%: come funzionaDal 24 giugno scorso Poste Italiane ha lanciato sul mercato il buono fruttifero postale 100, prodotto dematerializzato e acquistabile solo in versione digitale via web o tramite applicazione, previa ... tg24.sky.it