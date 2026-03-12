Poste Italiane avviati i lavori del progetto Polis nell' ufficio di Vallesaccarda

Poste Italiane ha avviato i lavori di ammodernamento nell’ufficio postale di Vallesaccarda. L’intervento fa parte del progetto Polis e mira a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. L’obiettivo è rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi postali nell’ufficio interessato. I lavori sono attualmente in corso e coinvolgono le strutture dell’ufficio.

Presso l'ufficio postale di Vallesaccarda sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti. Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l'ufficio di Vallata, in corso Kennedy, 67, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.