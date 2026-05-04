Poste Italiane via ai lavori Polis nell' ufficio postale di Sant’Angelo dei Lombardi

Da avellinotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane ha annunciato l’avvio di lavori di ammodernamento presso l’ufficio postale di Sant’Angelo dei Lombardi. Gli interventi sono finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e l’accoglienza per i cittadini. Questi lavori fanno parte del progetto Polis, che mira a rendere più semplici e efficienti le operazioni presso gli uffici postali. L’intervento comporta l’adattamento degli spazi e l’aggiornamento delle strutture.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Sant’Angelo dei Lombardi è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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