Poste Italiane via ai lavori Polis nell' ufficio postale di Sant’Angelo dei Lombardi

Poste Italiane ha annunciato l’avvio di lavori di ammodernamento presso l’ufficio postale di Sant’Angelo dei Lombardi. Gli interventi sono finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e l’accoglienza per i cittadini. Questi lavori fanno parte del progetto Polis, che mira a rendere più semplici e efficienti le operazioni presso gli uffici postali. L’intervento comporta l’adattamento degli spazi e l’aggiornamento delle strutture.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Sant’Angelo dei Lombardi è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Poste italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Pieve Santo StefanoArezzo, 15 aprile 2026 – Poste italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Pieve Santo Stefano. Poste Italiane, al via i lavori del progetto Polis per l'ufficio postale di VallerotondaArriva anche a Vallerotonda il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Passaporto, via libera al rilascio in 7.500 uffici di Poste Italiane: cosa sapere; Poste Italiane: al via il restyling dell’ufficio postale a Dovera; Polizia di Stato e Poste Italiane: al via il progetto Polis per le richieste di passaporto - Polizia di Stato; Susegana e Ponte di Piave, chiudono le Poste: al via i lavori di riqualificazione. Poste Italiane aumenta tariffe pacchi e riduce servizi universaliPoste Italiane, dal 1 maggio 2026 cambiano costi e tempi di spedizione Dal 1 maggio 2026 spedire lettere e documenti urgenti tramite Poste Italiane di ... assodigitale.it SAN MARCO DI CASTELLABATE RISCHIA DI PERDERE LE POSTE! Un intero territorio rischia di restare senza l'ultimo presidio pubblico di prossimità. Alessandro Lo Schiavo scrive a Poste Italiane e alle autorità: "Un cavillo contrattuale non può cancellare - facebook.com facebook Poste Italiane si è presa Venditti, notte prima degli esami, per fare una pubblicità. Sto andando in procura della repubblica x.com