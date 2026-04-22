Ricostruzione post alluvione lavori per oltre 400 mila euro | al via i cantieri in via Torricchia e via Tagliata-San Paolo

Sono iniziati i lavori di ricostruzione in seguito all’alluvione che ha colpito la zona di Forlimpopoli. Il Comune ha avviato due cantieri, uno in via Torricchia e l’altro in via Tagliata-San Paolo, con un investimento complessivo superiore ai 400 mila euro. Le operazioni riguardano il ripristino strutturale delle strade interessate dai danni causati dall'evento meteorologico. I lavori sono ora in pieno svolgimento.

Entra nel vivo il piano di ripristino delle infrastrutture colpite dall’alluvione a Forlimpopoli. Il Comune ha dato ufficialmente il via a due importanti cantieri per la riqualificazione strutturale di via Torricchia e via Tagliata-San Paolo, due arterie che avevano riportato gravi cedimenti del.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Ricostruzione post alluvione, sotto ai ferri anche la provinciale Busca: lavori per 2,5 milioni di euroIl progetto prevede 6 punti di intervento principali lungo la provinciale 22 dal chilometro 4+300 al chilometro 9+200, tutti nel territorio di... Ricostruzione post alluvione, al via i lavori sulla provinciale Polenta: investimento da 1,4 milioniGli interventi saranno realizzati dal Consorzio Imprese Romagnole, attraverso la ditta esecutrice Impresa Mattei – Lavori Edili e Stradali... Aggiornamenti e contenuti dedicati Lavori post alluvione 3,9 milioni in bilancioVaiano: quasi 4 milioni per la ricostruzione post alluvione. È quanto approvato nell’ultima seduta del consiglio comunale con una variazione di bilancio che ammonta a quasi 3 milioni e 800mila euro in ... lanazione.it Ricostruzione post alluvione, passo avanti sulla semplificazione per i contributi: lunedì le domandeImola, 13 dicembre 2025 – La ricostruzione post alluvione fa un passo avanti sul fronte della semplificazione. La recente ordinanza del commissario straordinario introduce infatti novità significative ... ilrestodelcarlino.it