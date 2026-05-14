Ecco a che punto sono le opere per la ricostruzione post alluvione

Da bolognatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità regionali e metropolitane hanno aggiornato lo stato dei lavori di ricostruzione dopo le alluvioni che hanno colpito la zona nel 2023 e nel 2024. Sono stati esaminati gli interventi realizzati finora e quelli ancora in corso per ripristinare le aree danneggiate. La pianificazione si concentra sulla riparazione di infrastrutture, abitazioni e spazi pubblici colpiti dagli eventi alluvionali. La situazione viene monitorata costantemente e vengono definiti nuovi interventi per accelerare i lavori.

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Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna hanno fatto il punto degli interventi per la ricostruzione post alluvioni del 2023 e del 2024. Come spiegato durante la conferenza stampa convocata la mattina di oggi, giovedì 14 maggio, il 70% degli interventi finanziati per l’alluvione del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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