Mara Venier | Rai mi chiede di rimanere a Domenica In devo riflettere Il programma va rivisto e cambiato

Mara Venier, in collegamento con Non è la Tv, ha commentato la richiesta della Rai di proseguire alla guida di Domenica In dopo 17 edizioni. La conduttrice ha spiegato di voler riflettere prima di decidere, sottolineando anche la necessità di apportare modifiche al programma. La discussione riguarda il suo futuro nel ruolo, mentre la rete ha manifestato l'intenzione di confermarla. Venier ha espresso la volontà di valutare attentamente la situazione prima di prendere una decisione definitiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui