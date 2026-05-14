Mara Venier | Rai mi chiede di rimanere a Domenica In devo riflettere Il programma va rivisto e cambiato

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mara Venier, in collegamento con Non è la Tv, ha commentato la richiesta della Rai di proseguire alla guida di Domenica In dopo 17 edizioni. La conduttrice ha spiegato di voler riflettere prima di decidere, sottolineando anche la necessità di apportare modifiche al programma. La discussione riguarda il suo futuro nel ruolo, mentre la rete ha manifestato l'intenzione di confermarla. Venier ha espresso la volontà di valutare attentamente la situazione prima di prendere una decisione definitiva.

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In collegamento con Non è la Tv, Mara Venier ha parlato con Fanpage.it del suo futuro a Domenica In dopo 17 edizioni: "Rai mi chiede di rimanere, io voglio riflettere, sento l'esigenza di cambiare. Credo che vada rivista e cambiata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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