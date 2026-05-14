Mara Venier | Rai mi chiede di rimanere a Domenica In devo riflettere Il programma va rivisto e cambiato
Mara Venier, in collegamento con Non è la Tv, ha commentato la richiesta della Rai di proseguire alla guida di Domenica In dopo 17 edizioni. La conduttrice ha spiegato di voler riflettere prima di decidere, sottolineando anche la necessità di apportare modifiche al programma. La discussione riguarda il suo futuro nel ruolo, mentre la rete ha manifestato l'intenzione di confermarla. Venier ha espresso la volontà di valutare attentamente la situazione prima di prendere una decisione definitiva.
In collegamento con Non è la Tv, Mara Venier ha parlato con Fanpage.it del suo futuro a Domenica In dopo 17 edizioni: "Rai mi chiede di rimanere, io voglio riflettere, sento l'esigenza di cambiare. Credo che vada rivista e cambiata". 🔗 Leggi su Fanpage.it
MARA VENIER FURIOSA CON TEO MAMMUCCARI NEI CORRIDOI DI DOMENICA IN: O ME O LUI SETTIMANA PROSSIMA
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Claudio Bisio stuzzica Mara Venier: “Mi hanno offerto il tuo posto a Domenica In l’anno prossimo”
Peppe Iodice dopo Domenica In: “Non voglio parlare di Mammucari. Mi rimane solo l’affetto di Mara Venier”Peppe Iodice risponde a Radio Marte sull'attacco di Mammucari a Domenica In: "Non voglio parlarne, voglio pensare al film.
Domenica In: ospiti e momenti speciali con Mara Venier oggi su Rai 1 Oggi, domenica 10 maggio, torna Domenica In con Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Tra i protag facebook
In bocca al lupo @RaiUno #MaraVenier @teomammucari64 #EnzoMiccio @Tommasocerno @UtoMagno per la 34° Puntata di #DomenicaIn @marcoluci1 @gabrieledimarzo x.com
La tv italiana mi fa venire voglia di strapparmi gli occhi reddit
Mara Venier ha rotto il caz*o: la conduttrice verso la prossima edizione di Domenica In su Rai 1, come ogni annoEcco, ci risiamo: Mara Venier va verso la riconferma per la prossima edizione di Domenica In, il contenitore domenicale di Rai Uno. Come ogni anno, questa doveva essere l'ultima volta: e come ogni a ... mowmag.com
Domenica In, salta Matano e colpo di scena in Rai: Resta Mara Venier (ma cambierà tutto)Sembrava pronta la successione di Alberto Matano, ma le ultime indiscrezioni ribaltano tutto: Mara Venier verso la conferma con un format rinnovato. libero.it