Derby blindato a Squinzano porte chiuse per i sostenitori del San Pietro-Trepuzzi

A Squinzano le porte dello stadio sono state chiuse ai sostenitori del Trepuzzi per il derby tra le due squadre. La partita si svolgerà a porte chiuse, impedendo l'accesso ai tifosi ospiti. Squinzano e Trepuzzi sono due comuni vicini, separati da alcune strade, e la rivalità tra le due tifoserie è molto intensa.

L'ordine pubblico sopra il calcio: la rivalità territoriale blocca la tifoseria ospite per la sfida dell'8 marzo, valevole per il Girone B di Promozione Pugliese. Settore ospiti chiuso e stop ai tagliandi LECCE – Due comuni contigui, Squinzano e Trepuzzi, divisi solo da alcune strade, e una rivalità calcistica tanto accesa che quella che potrebbe indicarsi come una delle trasferte più brevi d'Italia non ci sarà. In vista della sfida in programma domenica 8 marzo 2026, la Prefettura di Lecce ha adottato un provvedimento restrittivo volto a prevenire possibili scontri tra le fazioni più accese delle due tifoserie. Sulla base della proposta...