Coppa Italia di Promozione | porte chiuse per i tifosi dell’Ostuni a Squinzano

Il prefetto di Lecce dispone il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella Città Bianca a causa dell’alto rischio di scontri tra i sostenitori delle due formazioni, come avvenuto in passato SQUINZANO – L’attesa per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Promozione tra Squinzano Calcio 1913 e Ostuni Calcio 2024, prevista per giovedì 26 febbraio, è segnata da una decisione drastica volta a tutelare l’incolumità pubblica. Il provvedimento ufficiale, adottato oggi, stabilisce il divieto assoluto di vendita dei tagliandi per l’accesso allo stadio a tutti i residenti nella Città Bianca. La decisione è maturata a seguito della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia presieduta dal prefetto di Lecce, Natalino Manno. Durante l’incontro, a cui hanno partecipato i vertici provinciali delle forze dell’ordine, è emerso un quadro di rischio concreto. I trascorsi tra le due fazioni ultras sono infatti caratterizzati da una tensione che, in diverse occasioni passate, è già sfociata in episodi di violenza sia all’esterno, sia all’interno degli impianti sportivi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

