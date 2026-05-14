Bandiera Blu Menfi si conferma tra le eccellenze del mare siciliano | premiato anche il porto turistico

Menfi si conferma come una delle località siciliane a ricevere la Bandiera Blu dalla Foundation for Environmental Education, un riconoscimento internazionale che valuta la qualità delle acque, la sostenibilità ambientale, i servizi e la gestione delle aree costiere. Anche il porto turistico della città è stato incluso tra i premiati, rafforzando la reputazione del territorio come destinazione di eccellenza per il turismo balneare e marittimo. La conferma di questo riconoscimento testimonia l’attenzione alla tutela ambientale e alla qualità delle strutture presenti nella zona.

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