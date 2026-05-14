Bandiera Blu Menfi si conferma tra le eccellenze del mare siciliano | premiato anche il porto turistico
Menfi si conferma come una delle località siciliane a ricevere la Bandiera Blu dalla Foundation for Environmental Education, un riconoscimento internazionale che valuta la qualità delle acque, la sostenibilità ambientale, i servizi e la gestione delle aree costiere. Anche il porto turistico della città è stato incluso tra i premiati, rafforzando la reputazione del territorio come destinazione di eccellenza per il turismo balneare e marittimo. La conferma di questo riconoscimento testimonia l’attenzione alla tutela ambientale e alla qualità delle strutture presenti nella zona.
C’è ancora Menfi tra le località premiate con la Bandiera Blu della Foundation for Environmental Education, il riconoscimento internazionale che certifica qualità delle acque, sostenibilità ambientale, servizi e gestione del territorio costiero.Per il 2026 la Sicilia ottiene complessivamente 16. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sullo stesso argomento
Riccione si conferma località dal mare di qualità eccellente: assegnata la Bandiera Blu 2026Riccione consolida la propria posizione tra le località balneari italiane più attente alla sostenibilità e alla tutela del proprio ecosistema marino.
Ostia celebra il mare: al Porto Turistico una giornata tra sport, ambiente e sicurezzaOstia, 11 aprile 2026 – In occasione della Giornata nazionale del Mare nelle scuole, che si celebra ogni anno l’11 aprile, il Porto Turistico di Roma...
Temi più discussi: Menfi da record, arriva la 30ª Bandiera Blu: è l’unica eccellenza in provincia di Agrigento; Menfi da record, arriva la 30ª Bandiera Blu: l’unica in provincia di Agrigento; Menfi, il mare di Porto Palo ancora una volta bandiera blu per il 2026; Bandiere Blu 2026, Sicilia al nono posto: 14 spiagge premiate tra Agrigento, Messina e Ragusa.
14.05.2026 (1099) MENFI - Il mare incontaminato di Menfi ottiene il trentesimo vessillo, la bandiera BLU 2026 Per il trentesimo anno, la Foundation for Environmental Education (FEE) ha assegnato al comune di Menfi e al suo litorale la prestigiosa Bandiera Bl facebook
Menfi da record, arriva la 30ª Bandiera Blu: è l’unica eccellenza in provincia di Agrigento Un traguardo storico che proietta la città tra le mete balneari più virtuose e sostenibili d'Italia Leggi l’articolo completo di Giuseppe Recca: lasicilia.visitlink.me/xiBOKn x.com
Bandiera Blu 2026, la provincia di Latina ne conferma otto. Resta fuori una localitàRiconoscimento anche quest’anno per Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Formia e Minturno. Perde il vessillo invece San Felice Circeo; nel Lazio premiate Trevigiano Romano e Anzio ... latinatoday.it
Bandiere Blu 2026, quali sono le spiagge più belle d'ItaliaCrescono le località italiane premiate: nel 2026 sono 257 i Comuni Bandiera Blu, con la Liguria che si conferma la regione più premiata ... vanityfair.it