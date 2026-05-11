La storica fontana tornerà a Porta Fiorentina | al via il progetto di ricollocazione e restauro

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori per il restauro e la ricollocazione di una fontana storica in pietra serena, attualmente situata vicino a Porta del Ponte. La fontana sarà spostata nella sua posizione originaria a Porta Fiorentina, dove era collocata in passato. L'intervento prevede il ripristino delle condizioni originarie dell'opera, che sarà resa nuovamente accessibile al pubblico in quella zona.

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