La storica fontana tornerà a Porta Fiorentina | al via il progetto di ricollocazione e restauro
Nei prossimi giorni inizieranno i lavori per il restauro e la ricollocazione di una fontana storica in pietra serena, attualmente situata vicino a Porta del Ponte. La fontana sarà spostata nella sua posizione originaria a Porta Fiorentina, dove era collocata in passato. L'intervento prevede il ripristino delle condizioni originarie dell'opera, che sarà resa nuovamente accessibile al pubblico in quella zona.
Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di ricollocazione e restauro dello storico fontanile in pietra serena attualmente situato nei pressi di Porta del Ponte, che verrà riportato nella sua storica collocazione originaria a Porta Fiorentina. Un intervento di recupero e valorizzazione che.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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