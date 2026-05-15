Porfido l’ombra della ‘ndrangheta | 75 anni di carcere per 8 colpevoli

Nelle ultime settimane, un maxi-processo ha portato alla condanna di otto persone a pene che vanno dai 12 ai 75 anni di carcere, accusate di aver favorito l’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore del porfido. Le indagini hanno ricostruito come i clan abbiano penetrato i servizi professionali, ottenendo vantaggi nell’assegnazione di appalti e nelle operazioni di controllo del territorio. Sono stati inoltre segnalati membri delle forze dell’ordine coinvolti nelle attività illecite.

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? Punti chiave Come hanno fatto i clan a infiltrarsi nei servizi professionali?. Chi sono i membri delle forze dell'ordine segnalati nelle indagini?. Perché il controllo del mercato del porfido è finito in mano alla mafia?. Quali misure adotterà il governo per proteggere le imprese locali?.? In Breve Interrogazione di Stefania Ascari chiede controlli su professionisti e forze dell'ordine in Trentino.. Indagini Ros evidenziano pressioni mafiose su lavoratori e flussi commerciali del porfido.. Rischio distorsione mercato locale per manipolazione economica e scambi elettorali-mafiosi.. Stefania Ascari ha presentato un’interrogazione al ministro Piantedosi per chiedere interventi urgenti in Trentino Alto Adige, dopo che la Cassazione ha confermato l’infiltrazione della ‘ndrangheta nel settore del porfido. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porfido, l’ombra della ‘ndrangheta: 75 anni di carcere per 8 colpevoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mafia del porfido a Trento: 12 anni di carcere per l’operativoIl tribunale collegiale di Trento ha emesso una sentenza significativa nel tardo pomeriggio di ieri, condannando Giovanni Alampi a dodici anni di... Caso Perfido: Cassazione conferma 75 anni per la ‘Ndrangheta nel Trentino? Punti chiave Come hanno fatto le mafie a infiltrarsi nel settore del porfido? Perché le aziende cercano oggi il contatto con la criminalità...