Porfido l’ombra della ‘ndrangheta | 75 anni di carcere per 8 colpevoli
Nelle ultime settimane, un maxi-processo ha portato alla condanna di otto persone a pene che vanno dai 12 ai 75 anni di carcere, accusate di aver favorito l’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore del porfido. Le indagini hanno ricostruito come i clan abbiano penetrato i servizi professionali, ottenendo vantaggi nell’assegnazione di appalti e nelle operazioni di controllo del territorio. Sono stati inoltre segnalati membri delle forze dell’ordine coinvolti nelle attività illecite.
? Punti chiave Come hanno fatto i clan a infiltrarsi nei servizi professionali?. Chi sono i membri delle forze dell'ordine segnalati nelle indagini?. Perché il controllo del mercato del porfido è finito in mano alla mafia?. Quali misure adotterà il governo per proteggere le imprese locali?.? In Breve Interrogazione di Stefania Ascari chiede controlli su professionisti e forze dell'ordine in Trentino.. Indagini Ros evidenziano pressioni mafiose su lavoratori e flussi commerciali del porfido.. Rischio distorsione mercato locale per manipolazione economica e scambi elettorali-mafiosi.. Stefania Ascari ha presentato un’interrogazione al ministro Piantedosi per chiedere interventi urgenti in Trentino Alto Adige, dopo che la Cassazione ha confermato l’infiltrazione della ‘ndrangheta nel settore del porfido. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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