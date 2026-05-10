Caso Perfido | Cassazione conferma 75 anni per la ‘Ndrangheta nel Trentino

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 75 anni di reclusione per membri della ‘Ndrangheta coinvolti in un procedimento legato a infiltrazioni nel settore del porfido in Trentino. L’inchiesta ha accertato come la criminalità organizzata abbia stretto rapporti con aziende locali per ottenere appalti e favorire operazioni illecite. Si sono analizzate le modalità di penetrazione nel settore e le ragioni dietro la scelta di alcune aziende di collaborare con organizzazioni criminali.

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