Caso Perfido | Cassazione conferma 75 anni per la ‘Ndrangheta nel Trentino
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 75 anni di reclusione per membri della ‘Ndrangheta coinvolti in un procedimento legato a infiltrazioni nel settore del porfido in Trentino. L’inchiesta ha accertato come la criminalità organizzata abbia stretto rapporti con aziende locali per ottenere appalti e favorire operazioni illecite. Si sono analizzate le modalità di penetrazione nel settore e le ragioni dietro la scelta di alcune aziende di collaborare con organizzazioni criminali.
? Punti chiave Come hanno fatto le mafie a infiltrarsi nel settore del porfido?. Perché le aziende cercano oggi il contatto con la criminalità organizzata?. Quali fattori sociali hanno favorito la penetrazione della 'Ndrangheta nel Trentino?. Come può il nuovo patto territoriale fermare l'influenza degli interessi esterni?.? In Breve Inchiesta avviata dai carabinieri Ros nel 2020 dopo segnalazioni degli anni Ottanta.. Walter Nicoletti propone un patto territoriale partendo dalla valle di Cembra.. Nicola Morra evidenzia rischi di voto di scambio e traffico di droga.. Otto condanne definitive per le infiltrazioni nel settore del porfido trentino.🔗 Leggi su Ameve.eu
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