Mafia del porfido a Trento | 12 anni di carcere per l’operativo
Il tribunale di Trento ha emesso una sentenza riguardante un procedimento sulla cosiddetta
Il tribunale collegiale di Trento ha emesso una sentenza significativa nel tardo pomeriggio di ieri, condannando Giovanni Alampi a dodici anni di reclusione. Il cinquantenne, originario della Calabria, è stato riconosciuto colpevole per il suo ruolo operativo all’interno dell’organizzazione mafiosa che ha colpito il settore del porfido, ponendo fine a uno dei filoni principali dell’inchiesta denominata Operazione Perfido. I magistrati, guidati dal presidente Rocco Valeggia, hanno stabilito che l’imputato non ha avuto un ruolo marginale, ma ha agito come uno dei bracci operativi della cosca, fornendo supporto concreto agli affiliati e collaborando per ostacolare le attività investigative.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: Giudice Corrado Carnevale, l’ex magistrato condannato per mafia: morte dopo tre anni di carcere
Leggi anche: Mafia, condannato a 15 anni per traffico di cocaina ed estorsione: Domenico Macaluso va in carcere