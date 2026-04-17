Il tribunale di Trento ha emesso una sentenza riguardante un procedimento sulla cosiddetta

Il tribunale collegiale di Trento ha emesso una sentenza significativa nel tardo pomeriggio di ieri, condannando Giovanni Alampi a dodici anni di reclusione. Il cinquantenne, originario della Calabria, è stato riconosciuto colpevole per il suo ruolo operativo all’interno dell’organizzazione mafiosa che ha colpito il settore del porfido, ponendo fine a uno dei filoni principali dell’inchiesta denominata Operazione Perfido. I magistrati, guidati dal presidente Rocco Valeggia, hanno stabilito che l’imputato non ha avuto un ruolo marginale, ma ha agito come uno dei bracci operativi della cosca, fornendo supporto concreto agli affiliati e collaborando per ostacolare le attività investigative.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafia del porfido a Trento: 12 anni di carcere per l’operativo

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