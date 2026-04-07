Uil Messina in congresso | lavoro diritti e futuro digitale al centro del confronto territoriale

A Messina si svolge il XIX Congresso territoriale della UIL, con focus su lavoro, diritti e il ruolo del digitale nel futuro. L’evento si tiene presso la sede della Cassa Edile – Formedil, situata in via Alessandro Volta nell’area Zir. Durante il congresso, vengono affrontate le questioni legate alle criticità del mondo del lavoro e alle sfide di un contesto in rapido cambiamento.

All’assemblea provinciale di Messina focus su precarietà, salari, welfare e nuove sfide sociali, con interventi di vertici regionali e nazionali del sindacato A Messina il mondo del lavoro e le sue criticità tornano al centro del confronto sindacale con il XIX Congresso territoriale della UIL Messina, in programma alla Cassa Edile – Formedil, in via Alessandro Volta nell’area Zir. L’appuntamento si svolgerà sotto lo slogan “Lavoro e Welfare, Giovani e IA: la Uil dentro il futuro”, che sintetizza le priorità e le linee di intervento dell’organizzazione. I lavori saranno aperti dalla relazione del segretario generale della UIL Messina, Ivan Tripodi, e saranno presieduti da Luisella Lionti, segretaria generale della UIL Sicilia e Area Vasta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

VIDEO/ UILA, congresso a Solopaca: lavoro, salari e futuro del comparto al centro del confrontoTempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto nella giornata del 18 marzo, presso la Sala consiliare del Comune di Solopaca, l’VIII congresso regionale della...

Uiltrasporti Messina: al Congresso 2026, priorità a diritti, sicurezza e futuro della mobilità.Il XII Congresso territoriale della Uiltrasporti Messina-Caltanissetta-Enna si avvicina, fissato per il 20 febbraio 2026 presso il Salone delle...

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Consiglio della Camera di Commercio di Messina, il seggio spettante assegnato all’aggregazione Cgil e UilCgil e Uil Messina accolgono con profonda soddisfazione la pubblicazione del decreto dell’Assessorato regionale alle attività produttive con il quale, a seguito di una inutile coda giudiziaria, è sta ... strettoweb.com

Congresso della Uil: Tutela a giovani precariPaolo Manzelli è stato rieletto nel ruolo di segretario generale della Uil Cesena. Bombardieri, leader nazionale, ha affrontato i temi delicati di sanità e pensioni. msn.com

Il Gruppo Editoriale Ans TV Network presenta “Il Confronto” tra i cinque candidati a sindaco del Comune di Messina e i tre Segretari generali delle sigle sindacali CGIL, Cisl e UIL. Conduce Salvo Saccà. Appuntamento in diretta, venerdì 10 aprile alle ore 17:30 - facebook.com facebook