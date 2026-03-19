Il 18 marzo si è svolto a Solopaca un congresso organizzato dalla UILA, incentrato su temi come il lavoro, i salari e il futuro del comparto. L’evento si è tenuto nella sala consiliare del comune, coinvolgendo rappresentanti e operatori del settore. Durante l’incontro sono stati discussi vari aspetti riguardanti le condizioni lavorative e le prospettive future del comparto agricolo.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuto nella giornata del 18 marzo, presso la Sala consiliare del Comune di Solopaca, l’VIII congresso regionale della UILA, un appuntamento che ha rappresentato un momento di sintesi e rilancio per il settore agricolo e dell’industria alimentare, in un contesto economico e sociale segnato da forti cambiamenti. Al centro dell’incontro il confronto tra rappresentanti sindacali, iscritti e lavoratori su criticità e prospettive del comparto, con uno sguardo attento alle ricadute che le dinamiche internazionali stanno producendo anche a livello locale. Un passaggio congressuale importante non solo per il rinnovo degli organismi, ma soprattutto per definire le linee di azione future in una fase complessa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ UILA, congresso a Solopaca: lavoro, salari e futuro del comparto al centro del confronto

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