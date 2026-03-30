Una docente accoltellata in modo grave ha raccontato di essere sopravvissuta a un colpo vicino all’aorta grazie all’intervento di un altro studente e ai donatori di sangue. La donna, che si trova attualmente in ospedale, ha comunicato il suo messaggio attraverso una lettera inviata dal suo avvocato. Ha inoltre rivolto un appello affinché si aumentino le donazioni di sangue.

L’APPELLO. La professoressa accoltellata parla tramite una lettera del suo avvocato dall’ospedale e lancia un appello alla donazione. «Salvata da un altro mio alunno tredicenne che ha rischiato la sua stessa vita». «Un grazie che sale dal cuore». Con queste parole, affidate al proprio legale Angelo Murtas, la professoressa Chiara Mocchi, insegnante di francese alla scuola media di Trescore Balneario, racconta quanto accaduto il 25 marzo, quando è stata accoltellata da un alunno tredicenne « confuso, trascinato e “indottrinato” dai social », si legge nella lettera. Un’aggressione improvvisa e violentissima: « mi ha colpita ripetutamente al collo e al torace », scrive la docente, salvata anche dal coraggio di un altro studente che «mi ha difesa rischiando la sua stessa vita». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Chiara Mocchi: «Un fendente a mezzo millimetro dall’aorta, sono viva grazie a un altro mio alunno e al sangue dei donatori»

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