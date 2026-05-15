Porchettiamo il Festival delle Porchette d’Italia | le eccellenze del Lazio protagoniste

Da romatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 al 24 maggio si terrà a Todi la sedicesima edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d’Italia. L’evento, che si svolge nel Lazio da diversi anni, per la prima volta si sposta in questa città e propone tre giorni di degustazioni, spettacoli, vini, street food, show cooking e cultura urbana. Durante la manifestazione si potranno assaggiare varie porchette, simbolo della tradizione gastronomica italiana, con una partecipazione significativa delle aziende e produttori della regione.

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Dal 22 al 24 maggio si svolgerà la 16esima edizione di Porchettiamo, per la prima volta a Todi.Tre giorni di degustazioni, spettacoli, vini, street food, show cooking e cultura urbana per celebrare uno dei simboli più autentici della tradizione italiana, con una presenza importante delle. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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