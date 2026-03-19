A Crotone, un uomo è stato arrestato e sottoposto a un provvedimento di restrizione con braccialetto elettronico per aver maltrattato e vessato ripetutamente la moglie e il figlio minore. Le accuse riguardano maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della donna e del bambino. La misura restrittiva è stata applicata dopo le indagini delle autorità locali.

Un uomo è destinatario di una misura cautelare con applicazione del braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate a danno della moglie e del figlio minore. Il provvedimento, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Crotone, è stato adottato a seguito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile locale che ha raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato. Maltrattamenti in famiglia a Crotone Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Crotone ha portato avanti un’attività investigativa approfondita che ha permesso di ricostruire una serie di episodi di maltrattamento e violenza domestica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maltrattava e vessava ripetutamente la moglie e il figlio minore a Crotone, il provvedimento contro l'uomo

Articoli correlati

Maltrattava la moglie davanti al figlio, condannato a tre anniTre anni di reclusione per aver maltrattato la moglie anche in presenza del figlio, all’epoca minorenne.

Deve stare lontano dalla ex ma viola ripetutamente il provvedimento: va in carcereI carabinieri della stazione di Palaia hanno arrestato un uomo di 59 anni in esecuzione dell'ordine del tribunale di Pisa Tale misura era stata...

Contenuti utili per approfondire Maltrattava e vessava ripetutamente la...

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, videochiamate con Catherine a rischio perché non tranquillizza i bambini: le accuse.

Maltrattava e vessava ripetutamente la moglie e il figlio minore a Crotone, il provvedimento contro l'uomoUn uomo è destinatario di una misura cautelare con applicazione del braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate a danno della moglie e del figlio minore. Il ... virgilio.it

Sangare vessava madre e sorella con consapevolezza e volontà: le motivazioni della sentenzaSuisio.Moussa Sangare era capace di intendere e di volere quando maltrattava la madre e la sorella. Non episodi isolati, ma violenze continue, un’abitudine quotidiana fatta di minacce, insulti e ... bergamonews.it