Un tiglio sradicato dal vento ha colpito una scuola nel Comune di Ponte dell’Olio, causando danni alla struttura. Fortunatamente nessuno degli studenti è rimasto ferito. Le autorità hanno aperto un’indagine per capire come il grande albero abbia potuto cadere e quali controlli siano stati effettuati in passato. Le perizie agronomiche precedenti non avevano segnalato il rischio di caduta o di danni imminenti. La scuola è stata temporaneamente chiusa e le operazioni di messa in sicurezza sono in corso.

? Punti chiave Come ha fatto il tiglio a non ferire gli studenti?. Perché le precedenti perizie agronomiche non hanno rilevato il pericolo?. Quali nuovi controlli sulle radici farà il Comune per la sicurezza?. Come cambierà il verde urbano dopo questo incidente in viale San Bono?.? In Breve Consiglio comunale ha stanziato 8mila euro il 22 aprile per verifiche statiche.. Analisi precedenti sul fusto non hanno rilevato l'instabilità dell'apparato radicale.. Piano comunale prevede sostituzione specie instabili con varietà adatte al contesto urbano.. Nuove procedure prevedono controlli diretti del sottosuolo nelle aree vicino alle scuole.. Il pomeriggio del 14 maggio a Ponte dell’Olio un forte vento ha sradicato un tiglio in viale San Bono, provocando il crollo dell’albero sopra la recinzione del cortile di una scuola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte dell’Olio: un tiglio sradicato dal vento colpisce una scuola

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