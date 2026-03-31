Cedro sradicato dal vento | travolta una struttura che si affaccia sul parco

Nel primo pomeriggio di oggi, un grande cedro situato nel parco Pertini (ex Giotto) è stato sradicato dal vento, causando il crollo di una struttura vicina. Le raffiche di vento hanno abbattuto l'albero, che si trovava all’interno dell’area verde. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Un grosso cedro all'interno del parco Pertini (ex Giotto) è crollato nel primo pomeriggio di oggi a causa di forti raffiche di vento. La pianta si è abbattuta sul tetto della veranda di un edificio adiacente al parco. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco che, con una squadra e con l’ausilio dell’autoscala e autogru, stanno rimuovendo proprio in questi minuti la grossa pianta e mettendo in sicurezza la zona.La struttura coinvolta nella caduta dell’albero ha riportato alcuni danni, ma la sua stabilità non è stata compromessa. Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Arezzo. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

Crolla un grosso cedro nel parco Giotto: paura ad ArezzoAREZZO – Poteva essere un dramma ma fortunatamente la zona era deserta al momento del crollo.

Leggi anche: Giallo al Colle Salario, si affaccia dal balcone e trova il cadavere di un uomo