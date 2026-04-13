Bisceglie | colpita da albero sradicato dal vento morta dodicenne Stava tornando da scuola Maltempo | dirottati dieci voli riguardanti Bari

A Bisceglie una ragazza di 12 anni è deceduta dopo essere stata colpita da un albero sradicato dal vento mentre si trovava in strada, poco dopo aver terminato le lezioni scolastiche. Nel frattempo, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, sono stati dirottati dieci voli in partenza o in arrivo nell’aeroporto di Bari. La zona è stata interessata da forti raffiche di vento che hanno causato danni e disagi.

Una disgrazia. La bambina, 12 anni, stava camminando in strada a Bisceglie, oggi all’uscita da scuola. Un albero sradicato dal vento si è abbattuto sulla strada e purtroppo proprio addosso alla bambina che, soccorsa tempestivamente, è morta in ambulanza a causa di politrauma da schiacciamento. La seconda tragica vicenda oggi in Puglia dopo l’infortunio mortale sul lavoro a Taranto, vittima un 38enne colpito da un palo. Oggi il vento ha raggiunto i 65 chilometri orari stando al rilevamento della protezione civile regionale, a Mola di Bari. Per il vento dirottati dieci aerei riguardanti collegamenti con Bari. L'articolo Bisceglie: colpita da albero sradicato dal vento, morta dodicenne Stava tornando da scuola. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bisceglie: colpita da albero sradicato dal vento, morta dodicenne Stava tornando da scuola. Maltempo: dirottati dieci voli riguardanti Bari Leggi anche: Bisceglie: colpita da albero sradicato dal vento, morta dodicenne Maltempo: dirottati dieci voli riguardanti Bari Ragazza travolta da un albero sradicato dal vento a Bisceglie: morta sul colpoStava camminando quando è stata travolta da un grosso pino abbattuto dal forte vento.