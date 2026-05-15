Pontboset torna al voto | si decide il nuovo governo del Comune

A Pontboset si torna alle urne per eleggere il nuovo governo comunale, con 160 elettori coinvolti. La consultazione si svolge dopo che le precedenti elezioni sono state annullate. Se il numero di votanti non raggiunge il 50 per cento degli aventi diritto, potrebbe essere necessario un nuovo voto. La consultazione riguarda la scelta del nuovo sindaco e dei rappresentanti comunali, con le decisioni che influenzeranno l’amministrazione locale. La data delle elezioni è stata comunicata ufficialmente.

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? Domande chiave Come può il voto di soli 160 elettori annullare le elezioni?. Cosa accadrà se non si raggiungerà il quorum del 50 per cento?. Perché la lista unica deve superare una soglia specifica di voti?. Come intende il nuovo sindaco contrastare lo spopolamento della valle?.? In Breve Elezioni 24 maggio con lista unica Uniti per Pontboset di Marco Larocca. Quorum del 50 per cento degli elettori necessario per evitare elezioni nulle. Lista include candidati come Enzo Bordet, Ludovica Chanoux Toro e Michel Marioni. Obiettivo rilancio territoriale e gestione turismo dopo commissariamento di marzo scorso. Domenica 24 maggio, dalle ore 7 alle 23, i 160 elettori e le elettrici di Pontboset saranno chiamati alle urne per decidere il futuro del comune dopo il periodo di commissariamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pontboset torna al voto: si decide il nuovo governo del Comune ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Venaria Reale: sfida a quattro per il comune, si decide al votoLe urne di Venaria Reale si preparano a una sfida politica articolata che vedrà quattro sfidanti contendersi la guida del comune il 24 e il 25 maggio. Baveno, sfida al voto tra Monti e Sabatella: si decide il futuro? Domande chiave Chi sono i candidati che sostengono le due liste civiche? Come cambierà la gestione del turismo con la vittoria di Sabatella? Quali... Pontboset al voto domenica 24 maggio. In corsa un'unica listaSi avvicina la data delle nuove elezioni comunali a Pontboset, programmate per domenica 24 maggio dalle ore 7 alle 23. In corsa c'è la lista unica Uniti per Pontboset con l'ex vicesindaco Marco ... aostaoggi.it Pontboset, si torna al voto il 24 maggioÈ fissato per il 24 maggio il voto amministrativo per Pontboset, in virtù del decreto di convocazione dei comizi elettorali da parte del presidente della Regione, Renzo Testolin. A meno di otto mesi ... rainews.it