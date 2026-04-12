Venaria Reale | sfida a quattro per il comune si decide al voto

A Venaria Reale si avvicina il voto per le amministrative, con quattro candidati che si contendono la guida del comune nelle giornate del 24 e 25 maggio. Gli elettori sono chiamati a scegliere tra più opzioni, mentre le urne si preparano ad accogliere i cittadini per esprimere il loro voto. La campagna elettorale si è conclusa con diverse iniziative e confronti pubblici tra i candidati.

Le urne di Venaria Reale si preparano a una sfida politica articolata che vedrà quattro sfidanti contendersi la guida del comune il 24 e il 25 maggio. La tornata elettorale, che coinvolge anche altri 23 comuni dell’area metropolitana torinese, segna il ritorno alle scadenze primaverili dopo l’eccezionale proroga concessa dal Governo nel 2020 a causa della pandemia. Il contesto amministrativo locale è definito da una composizione demografica che impone il superamento del 50% più un voto per ottenere la vittoria immediata al primo turno. In assenza di una maggioranza assoluta, i due candidati più votati dovranno affrontare il ballottaggio il 7 e l’8 giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venaria Reale: sfida a quattro per il comune, si decide al voto Locale pubblico trasformato all'insaputa del Comune: multa di 11mila euro e chiusura a Venaria RealeGli agenti della polizia locale di Venaria Reale hanno multato di oltre 11mila euro e chiuso temporaneamente, fino al ripristino delle condizioni di... Leggi anche: Venaria Reale: il carnevale torna con storia, inganni e cioccolata calda